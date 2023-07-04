Обеспечить надлежащую работу Западного энергоузла и пресекать спекуляцию с ГСМ поручил Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Виновные в возникшей ситуации с аварией на АНПЗ и МАЭК будут привлечены к ответственности. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сейчас самое главное – восстановить работу всех предприятий, обеспечить электроэнергией потребителей», - сказал Алихан Смаилов.
В то же время, по его словам, необходимо следующее.
Первое. Акимату Мангистауской области принять меры по запуску и модернизации действующего оборудования энергокомбината.
Второе. Министерству энергетики совместно с компанией «KEGOC» обеспечить надлежащую работу Западного энергоузла.
Третье. Министерству энергетики совместно с Министерством внутренних дел, Агентством по защите конкуренции пресекать факты спекуляции и создания искусственного дефицита ГСМ.
Ранее он сообщил, что по поручению Глава государства уже создана под председательством Премьер-Министра Специальная государственная комиссия по расследованию причин аварии.