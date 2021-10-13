Обеспечить надлежащую координацию по вопросам водных поисково-разведочных работ требуют депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - План по поисково-разведочным работам и доразведке водных месторождений выполнен лишь на 86%. Об этом заявил мажилисмен Дюсенбай Турганов, озвучивая запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сохраняется несогласованность государственного регулирования в сфере водоснабжения, что приводит к отсутствию централизованной координации, мониторинга, контроля, межведомственного взаимодействия и разделения полномочий между всеми госорганами, принимающими участие в достижении цели», - сказал Дюсенбай Турганов.

В результате этого, по словам депутата, за 7 лет (2012-2019гг.) план по поисково-разведочным работам и доразведке выполнен лишь на 86% и 91% соответственно.

«Такая несогласованность и неэффективность действий государственных органов может привести к губительным последствиям как для населения, так и для экономики страны в целом, поэтому необходимо определить государственный орган по контролю и координации дейсвий в вопросах поисково-разведочных работ», - добавил Дюсенбай Турганов.

В связи с этим депутат потребовал обеспечить надлежащую координацию по вопросам проведения поисково-разведочных работ со стороны госорганов.