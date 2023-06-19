Обеспечить надлежащее состояние курортных зон и туристических объектов поручил Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Надо поставить перед собой цель – Казахстан к 2029 году должен расположиться не ниже 50 места в рейтинге глобального Индекса развития путешествий и туризма. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша задача - наращивать темпы развития инфраструктуры, логистики, качества сервиса и его культуры во всех регионах. Надо поставить перед собой цель – Казахстан к 2029 году должен расположиться не ниже 50 места в рейтинге глобального Индекса развития путешествий и туризма», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

В этой связи, как отметил глава Кабмина, необходимо следующее:

Первое. Министерству культуры совместно с акиматами регионов принять меры по своевременной реализации Концепции развития туристской отрасли и актуализировать свои карты туристификации с разработкой детальных карт по каждому объекту.

Второе. Особое внимание следует уделить изданию и распространению буклетов, путеводителей и карт по всем казахстанским объектам с указанием примерных тарифов на услуги.

«Этой продукции очень не хватает зарубежным туристам, которые привыкли ее видеть в других странах. Данную информацию также надо размещать в интернете», - пояснил Алихан Смаилов.

В-третьих, по словам Премьера, министерству индустрии совместно с акиматами необходимо ускорить работу по ремонту и строительству дорог к основным туристским локациям. Принять меры по своевременному обеспечению инженерной инфраструктурой туристических объектов.

Четвертое. Министерству культуры совместно с акиматами регионов принять действенные меры по обеспечению надлежащего санитарного состояния и благоустройства курортных зон и туристических объектов.

Пятое. Министерствам по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел усилить меры безопасности на туристических объектах.