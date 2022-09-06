Обеспечить качественное исполнение плана по Посланию Президента поручил Премьер-Министр
«Представленный проект Общенационального Плана мероприятий по реализации Послания Главы государства охватывает все поставленные Президентом задачи», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.
По его словам, план направлен на решение актуальных проблем для населения и бизнеса, таких как регулирование цен, налоговое и таможенное администрирование, упрощение бюджетных процессов, поддержка предпринимательства, строительство автомобильных дорог, обеспечение верховенства права и качество отправления правосудия, усиление общественной безопасности.
«Важной частью плана является обеспечение комплексных и системных мер по социальному развитию, здравоохранению и образованию. В целом, реализация мероприятий Плана по пяти ключевым направлениям позволит обеспечить качественное развитие экономики и повышение благосостояния населения», - отметил Премьер.
Глава Кабмина поручил всем госорганам и акиматам, чтобы они незамедлительно приступили к его исполнению.
«Первые руководители государственных органов должны обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий плана», - добавил А. Смаилов.
Фото: primeminister.kz