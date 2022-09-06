Обеспечить качественное исполнение плана по Посланию Президента поручил Премьер-Министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил ряд поручений касательно исполнения Общенационального Плана мероприятий по реализации Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Представленный проект Общенационального Плана мероприятий по реализации Послания Главы государства охватывает все поставленные Президентом задачи», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, план направлен на решение актуальных проблем для населения и бизнеса, таких как регулирование цен, налоговое и таможенное администрирование, упрощение бюджетных процессов, поддержка предпринимательства, строительство автомобильных дорог, обеспечение верховенства права и качество отправления правосудия, усиление общественной безопасности.

«Важной частью плана является обеспечение комплексных и системных мер по социальному развитию, здравоохранению и образованию. В целом, реализация мероприятий Плана по пяти ключевым направлениям позволит обеспечить качественное развитие экономики и повышение благосостояния населения», - отметил Премьер.

Глава Кабмина поручил всем госорганам и акиматам, чтобы они незамедлительно приступили к его исполнению.

«Первые руководители государственных органов должны обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий плана», - добавил А. Смаилов.





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