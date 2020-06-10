Обеспечить доступ к объектам лицам с ограниченными возможностями призвали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обеспечить доступ для лиц с ограниченными возможностями призвали владельцев объектов в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

Наиболее актуальными задачами социальной политики в отношении лиц с инвалидностью являются обеспечение им равных со всеми другими гражданами возможностей, создание благоприятных условий, позволяющих им вести полноценный образ жизни и выполнять свои гражданские обязанности, сообщил сегодня на брифинге руководитель городского департамента комитета труда, социальной защиты и миграции Канат Токтыбаев.

«Поэтому людям с ограниченными возможностями необходимо создать комфортную среду проживания. Однако зачастую здание считают доступным, оборудовав крутым и скользким пандусом или, еще хуже, установив рельсовую конструкцию, по которой даже здоровому человеку невозможно забраться. Также не оборудуются санитарно-бытовые помещения для лиц с инвалидностью. В то же время пандусы (подъемные устройства), поручни необходимы и мамам с колясками, и людям пожилого возраста», – сказал К. Токтыбаев.

В этой связи руководитель департамента труда обратился к жителям и гостям столицы.

«В случае нарушения прав, выразившихся в необеспечении беспрепятственного доступа, вы можете направить свое обращение в департамент посредством почты, нарочно или с помощью электронного портала. Мы же, в свою очередь, обязательно рассмотрим каждое обращение и примем соответствующие меры. Также владельцы объектов могут обратиться в департамент для получения рекомендаций по обеспечению доступа для лиц с ограниченными возможностями по своему объекту», – отметил Токтыбаев.

Департамент расположен по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ш. Иманбаевой, 16, телефон доверия: 20-14-62.