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    12:14, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Обеспечить более основательную подготовку участковых инспекторов поручил министр внутренних дел РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обеспечить более основательную подготовку участковых инспекторов поручил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил на брифинге официальный представитель министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, такое поручение глава МВД дал на совещании по перспективам развития подведомственных учебных заведений МВД.

    «Министр указал на важность усиления курса по кибербезопасности, который направлен на увеличение эффективности противодействия киберпреступникам и включает в себя темы: управление рисками киберугроз, способы обеспечения информационной безопасности и киберустойчивости, изучение актуальных проблем противодействия преступлениям в сфере высоких технологий и так далее», - сказал Нурдильда Ораз.

    По его словам, вузам поставлена задача по обеспечению качественной подготовки высококвалифицированных кадров в сфере криминалистики и необходимости обеспечения более основательной академической подготовки участковых инспекторов, которые становятся центральной фигурой в «сервисной модели» полиции.

    Теги:
    МВД РК Астана Общество Правоохранительные органы
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