Обеспечить безопасность учащихся школ поручил аким Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Обеспечить безопасность учащихся школ поручил аким Атырау Алимухаммед Куттумуратулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Атырау Алимухаммед Куттумуратулы провел заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений несовершеннолетними детьми и обеспечению безопасности учащихся школ. По данным и.о начальника управления внутренних дел г. Атырау Ерлана Бигамбаева, число правонарушений, совершенных подростками, снизилось на 73,7%: с 99 фактов в 2018 году до 26 фактов - в 2019 году. Для профилактики подобных нарушений сотрудники местной полицейской службы проводят ряд мер, в их числе встречи с руководителями учебных заведений, директорами школ и родителями. Снижению числа нарушений несовершеннолетними способствуют и профилактические мероприятия «Подросток», «Ночной город», «Каникулы», «Попрошайка».

«Также для снижения числа нарушений закона подростками, помимо правопорядка в городе, необходимо решать и проблемы со стороны коммунальных служб. Школы по периметру полностью дооснастить видеокамерами, установить уличное освещение на территории учебных заведений, не оставлять детей без присмотра в тёмное время суток. Необходимо закрыть доступ к имеющимся в городе заброшенным зданиям и цокольным этажам, а также увеличить число школьных инспекторов», - рассказал Ерлан Бигамбаев.

По информации руководителя городского отдела образования Фарузы Шангереевой, сегодня в Атырау работают 59 школ и 46 детских садов.





«Для максимального обеспечения безопасности учащихся школ мы предлагаем рассмотреть возможность заключить договор с лицензированной охранной компанией. А для профилактики пожарной безопасности рассматривается вопрос подключения всех городских школ и детских садов к единому диспетчерскому пульту», - рассказала Фаруза Шангереева.

На заседании межведомственной комиссии аким Атырау Алимухаммед Куттумуратулы поручил в самое ближайшее время заняться решением озвученных проблем.

«В первую очередь, необходимо увеличить число школьных инспекторов, обеспечить максимальную безопасность школьников», - дал поручение Алимухаммед Куттумуратулы.



