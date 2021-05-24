Обеспечить безопасность студентов в вузах поручил Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялось совещание министра образования и науки Асхата Аймагамбетова с ректорами высших учебных заведений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

В повестку совещания были включены вопросы безопасности студентов и преподавателей. Глава МОН поручил провести инвентаризацию оборудования, обеспечить вывод видеокамер в ЦОУ, усилить пропускной режим в вузах и провести занятия по обучению действиям в случаях возникновения кризисных ситуаций. Также речь шла о дополнительных мерах усиления безопасности и в общежитиях.

«Трагедия в Казани показала, что нам всем необходимо усилить безопасность в школах и колледжах. Но, помимо школ, есть и вузы, которые мы также должны оградить от повторения таких чудовищных ситуаций. Студенты, их преподаватели должны знать, как вести себя в экстренных случаях. Мы должны проверить все имеющееся оборудование и при необходимости установить дополнительное. Чем больше мер безопасности будет предпринято, чем чаще будут проводиться учебные тренировки, тем защищеннее будут наши дети», – отметил министр Асхат Аймагамбетов.

Ранее министр образования и науки РК поручил принять комплексные меры по обеспечению безопасности детей в школах.

Напомним, 11 мая 2021 года в гимназию №175 в Казани (Татарстан) ворвался вооруженный преступник и открыл огонь. В результате погибли восемь человек, 21 попал в больницы. Стрелок был задержан.