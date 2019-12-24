Обеспечить безопасность на дорогах в связи с погодными условиями поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На прошлой неделе из-за непогоды на трассах Казахстана произошло 104 ДТП, в которых погибли 39 человека. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с погодными условиями в 11 регионах закрылись дороги.

«Это Туркестанская, Алматинская, Карагандинская, Мангистауская, Костанайская, СКО и другие. С 16 по 22 декабря в стране было зарегистрировано 104 ДТП, в результате которых 39 человек погибло, 158 получили различные телесные повреждения», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Министр пояснил, что причиной такой ситуации на дорогах стали погодные условия: сначала резкое повышение температуры до нуля, последующее образование гололеда, затем ограничение видимости из-за тумана, а также дожди и снегопады.

Глава МВД добавил, что, несмотря на предупреждения через СМИ и в соцсетях, многие водители, управляя неисправным автомашинами, на летней резине и по объездным дорогам выезжали на опасные участки с закрытым движением.

«К примеру, в Алматинской области на автодороге Алматы - Шынжар водитель грузовой автомашины MAN в условиях гололеда допустил наезд на разделительное ограждение и выехал на полосу встречного движения, практически перекрыв всю трассу. В результате на месте ДТП произошел затор, на дороге скопилось около 15 грузовых автомашин, что стало причиной еще двух ДТП с участием пяти автомашин, в которых два человека погибли и двое получили телесные повреждения», - рассказал Ерлан Тургумбаев.

Такая же ситуация, по его словам, образовалась и в Актюбинской области, где в условиях гололеда и ограниченной видимости было совершено ДТП с участием 12 автомашин. Всего было перекрыто 57 участков дорог республиканского значения протяженностью 75 тысяч километров. При этом, как было отмечено, наиболее сложная обстановка наблюдалась в ВКО, Актюбинской, ЗКО и Жамбылской областях.

«Всего в заторах оказалось более 1000 автомашин. Из снежных заносов было эвакуировано 120 автомашин и более 905 человек эвакуировано. Эвакуированные граждане были размещены в пунктах обогрева, развернутых в ближайших населенных пунктах. В настоящее время ситуация на дорогах стабилизирована, на обеспечение безопасного функционирования задействованы вся необходимая техника и человеческие ресурсы», - подчеркнул глава МВД.

В связи с этим глава Кабмина Аскар Мамин дал поручения акимам регионов и соответствующим ведомствам обеспечить безопасность граждан на дорогах.