Обеспечить баланс на валютном рынке пообещали в Нацбанке
«Глава государства вчера отметил, что устойчивый экономический рост невозможен без обеспечения стабильности на валютном рынке. Сегодня возобновляются торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведение международных платежей и переводов», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.
По его словам, с целью недопущения спекулятивного давления на тенге Национальный Банк обеспечит баланс на валютном рынке, при необходимости путем проведения валютных интервенций.
«Успешная реализация вышеуказанного пакета мер должна обеспечить восстановление доверия к национальной валюте со стороны внутренних и внешних участников рынка», - заключил глава Нацбанка.
Ранее председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о принятых мерах по обеспечению финансовой стабильности в стране.