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    09:51, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Обеспечить баланс на валютном рынке пообещали в Нацбанке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев пообещал обеспечить баланс на валютном рынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства вчера отметил, что устойчивый экономический рост невозможен без обеспечения стабильности на валютном рынке. Сегодня возобновляются торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведение международных платежей и переводов», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    По его словам, с целью недопущения спекулятивного давления на тенге Национальный Банк обеспечит баланс на валютном рынке, при необходимости путем проведения валютных интервенций.

    «Успешная реализация вышеуказанного пакета мер должна обеспечить восстановление доверия к национальной валюте со стороны внутренних и внешних участников рынка», - заключил глава Нацбанка.

    Ранее председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о принятых мерах по обеспечению финансовой стабильности в стране.


    Теги:
    Правительство Нацбанк Казахстана Правительство РК Ерболат Досаев Экономика
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