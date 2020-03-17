Обеспечить аптеки Жамбылской области медицинскими масками поручил Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Как обеспечить защиту жизни и здоровья граждан, обсудили на совещании в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

На аппаратном совещании аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев обозначил перед руководителями государственных органов региона задачи, исходящие из Указа Главы государства о введении в Казахстане чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан будет усилена охрана общественного порядка, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

«Главой государства даны конкретные поручения по недопущению распространения коронавируса на территории страны. В частности, вводится временный запрет на проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий, конференций и выставок. Усилен санитарный режим во всех местах скопления людей, включая торговые центры, рынки, объекты общепита, вокзалы и аэропорты. Наша задача - обеспечить исполнение поручений Президента, не допустить ажиотажа среди населения», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Отмечено, что на период чрезвычайного положения в области, как и по всей республике, запрещается проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также массовых семейных торжеств и памятных обрядов. Работа кафе и ресторанах ограничивается до 22 часов с количеством посетителей не более 50 человек.

Ограничения вводятся для функционирования крупных торговых центров с режимом работы с 10 до 18 часов. Продуктовые магазины, супермаркеты и рынки должны функционировать в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер. Детские сады продолжат работать в обычном режиме с усилением медицинского и санитарного контроля, а объекты внешкольного дополнительного образования приостановят свою работу. В общественных местах, учреждениях, общественном транспорте будет организовано регулярное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Аким области поручил усилить уровень дезинфекции в местах массового скопления людей, общественного питания, торговых центрах и государственных учреждениях, а также провести разъяснительную работу среди населения о необходимости отказаться от проведения праздничных мероприятий, посещения увеселительных и развлекательных заведения из-за угрозы коронавируса. Кроме того, в государственных органах минимизировать количество проводимых совещаний и количество их участников.

Вместе с тем, глава региона упрекнул руководителя управления здравоохранения Марата Жуманкулова в том, что не во всех аптеках можно найти медицинские маски, а где они есть, то продаются по завышенной цене, которая доходит до 150 тенге. Решить данный вопрос поручено заместителю акима области Ержану Жылкыбаеву.

Аким области также дал поручения руководителям соответствующих органов по усилению санитарно-эпидемиологического контроля в международном аэропорту «Аулие-Ата», а также на границе с Кыргызстаном. «Каждый человек с подозрением на болезнь должен быть немедленно госпитализирован», - сказал Бердибек Сапарбаев. Глава региона потребовал усилить информационную работу среди населения. Люди должны знать, как предохраняться от вируса и какие правила следует соблюдать в условиях чрезвычайного положения.

Помимо этого, аким области подчеркнул, что в этот сложный период важно обеспечить стабильность на рынке потребительских товаров: «Было дано соответствующее поручение, - сказал глава региона. - Однако оно, по сути, осталось невыполненным. Из-за отсутствия должного контроля в этой сфере цены на некоторые продукты необоснованно поднялись. Непонятно, из чего они складываются. Не выполняет своего предназначения и социально-предпринимательская корпорация «Тараз». В стабилизационном фонде есть необходимая продукция по приемлемым для населения ценам, но почему-то она несвоевременно доставляется в торговые сети. Зато на прилавках есть соль из Оренбурга, а продукции местных производителей этого продукта не видно», - выразил свое недовольство глава региона.

В пресс-службе акима Жамбылской области отметили, что 13 марта в Таразе и районах Жамбылской области создано 18 мобильных групп, которые ведут контроль проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в общественных местах, учреждениях, на общественном транспорте. В составе мобильных рабочих групп представители неправительственных организаций, ветераны и волонтеры.