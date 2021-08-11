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Обеспечить 100% вакцинацию педагогов и техперсонала до 25 августа поручил Аскар Мамин

11 Августа 2021 11:04
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Обеспечить 100% вакцинацию педагогов и техперсонала до 25 августа поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 25 августа текущего года необходимо обеспечить 100%-ую вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«До 25 августа текущего года необходимо обеспечить 100% вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания. Приемка школ в соответствии с санитарными требованиями должна быть завершена до 20 августа текущего года», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Аскар Мамин также поручил для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования внедрить систему ASHYQ.

Ранее Премьер-Министр РК поставил задачу в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы по обеспечению безопасности и сохранения здоровья учащихся и педагогов.



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#Премьер-министр РК   #Образование   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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