Обеспечим продбезопасность даже в случае плохих погодных условий - Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что в стране наблюдается положительная динамика посевных работ и дал ряд поручений министерствам и акиматам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Качественное и своевременное проведение весенне-полевые работ – это залог хорошего урожая и продовольственной безопасности страны. Правительством были приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению отрасли», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Премьер-Министр проинформировал, что из-за разрыва налаженных каналов поставок, роста цен на мировых продовольственных рынках увеличилась стоимость семян, агрохимии, запчастей и сельхозоборудования. Поэтому для поддержки фермеров Правительством принято решение о доведении общей суммы бюджетного кредитования до 140 млрд тенге. Кроме того, в два раза - до 80 млрд тенге - было увеличено финансирование на форвардный закуп сельхозпродукции.

«В целом, на финансирование сферы АПК при уточнении бюджета было дополнительно выделено 298 млрд тенге. Обеспечена поставка в необходимом объеме дизельного топлива по цене ниже рыночной на 10-15%. Проведена работа с отечественными производителями минеральных удобрений и снижены цены на их продукцию. Стоить отметить, что в текущем году система господдержки АПК осталась без изменений. Таким образом, в этом году усилена господдержка фермерам», - добавил он.

Также, по словам главы Правительства, несмотря на засушливый прошлый год, отрасли удалось полностью обеспечить зерном внутренние потребности.

«Мы выполнили экспортные обязательства и сформировали соответствующие запасы. До сбора урожая мы полностью обеспечены зерном. Согласно мартовскому бюллетеню ООН, в текущем году урожай пшеницы в Казахстане превысит среднегодовые показатели. Следует отметить, что при среднем сборе зерна 18-19 млн тонн внутренняя потребность составляет около 8 млн тонн. Даже в случае плохих погодных условий и прогнозов Казахстан обеспечит свою продовольственную безопасность», - добавил Алихан Смаилов.

В связи с этим, он дал ряд поручений, отметив положительную динамику посевных работ.

«Министерству сельского хозяйства совместно с научным сообществом следует принять меры по поддержке прикладных научных исследований, развитию агронауки, в том числе по выведению засухоустойчивых высокоурожайных сортов, подходящих для климатических условий страны. Министерству сельского хозяйства совместно с акимами регионов взять на особый контроль соблюдение агротехнологий, которые позволят обеспечить хорошую урожайность», - поручил Премьер-Министр.

Акиматам регионов совместно с министерствами сельского хозяйства, торговли Премьер-Министр заранее поручил обеспечить заключение контрактов на поставку растениеводческой продукции. Кроме того, он поручил с бизнес-сообществом обсудить изменения по совершенствованию мер господдержки субъектов АПК.

«Министерству сельского хозяйства совместно с акимами регионов обеспечить исполнение обязательств сельхозпроизводителей по своевременной поставке в «Продкорпорацию» объемов пшеницы в рамках заключенных форвардных договоров. Как вы знаете, формируемый запас в последующем будет использован для обеспечения собственных нужд страны», - заключил Алихан Смаилов.