Обеспечим приоритетное финансирование всех наших предвыборных обещаний – Нурлан Нигматулин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин пообещал обеспечить приоритетное финансирование всех предвыборных обещаний партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Откровенно говоря, должен отметить, что впервые на моей памяти Правительство совместно с депутатами, совместно с центральным аппаратом партии в столь короткие сроки, буквально за три недели, так четко, ясно и быстро, разложило предвыборную программу. При этом, предусмотрены все необходимые финансовые средства, сегодня об этом подробно в докладе Аскар Мамин доложил, полностью рассказав пошагово, как Правительство обеспечит это финансирование», - сказал Нурлан Нигматулин на расширенном заседании фракции «Nur Otan».

По его словам, объемы выделяемых средств могут корректироваться, с учетом ситуации в стране, мире, с учетом других факторов, влияющих на экономику в целом.

«Но это никак не должно и не отразится на выполнении предвыборных обязательств. Здесь, уважаемый Аскар Узакпаевич (Мамин, прим.ред.), депутаты будут готовы при рассмотрении очередного республиканского бюджета, при уточнении бюджетов по годам, вносить все необходимые поправки для финансирования наших обязательств перед народом», - отметил Спикер Мажилиса.

«Мы – самая крупная фракция в Парламенте, и мы обеспечим при рассмотрении бюджета приоритетное финансирование всех наших предвыборных обещаний. Мы вместе будем четко отслеживать ситуацию и, при рассмотрении бюджета будем должным образом реагировать», - заключил Нурлан Нигматулин.