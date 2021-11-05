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Обеспеченность госинфраструктурой по хранению и обработке геологических материалов доведут до 100% в РК

5 Ноября 2021 15:12
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Обеспеченность госинфраструктурой по хранению и обработке геологических материалов доведут до 100% в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках направления «Развитие энергетической отрасли» предусмотрено повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение современной инфраструктурой по хранению и обработке геологических материалов. Об этом рассказал министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках направления «Развитие энергетической отрасли» предусмотрено повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение современной инфраструктурой по хранению и обработке геологических материалов. Охват геологической изученности территории увеличится на 683,9 тысяч кв. км (с 1 582 до 2 260,4 тыс. кв. км.). В целях модернизации инфраструктуры отрасли будут построены фондовое хранилище, 2 кернохранилища, а также произведен ремонт 4-х кернохранилищ», - рассказал министр.

Асет Иргалиев отметил, что в результате принятых мер к 2025 году уровень обеспеченности государственной инфраструктурой по хранению и обработке геологических материалов будет доведён до 100%.

Напомним, что на площадке СЦК проходит пресс-конференция по реализации национальных проектов по устойчивому экономическому росту, развитию регионов и бизнеса.


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#Инфраструктурные проекты   #Экономика   #Регионы   #Миннацэкономики   #Геология   #Нацпроекты  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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