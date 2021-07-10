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Обеспечение занятости и доходов населения – главный приоритет в работе Правительства – Аскар Мамин

Автор:  
Серик Сабеков
10 Июля 2021, 13:33
Обеспечение занятости и доходов населения – главный приоритет в работе Правительства – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обеспечение занятости и доходов населения – главный приоритет в работе Правительства. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях содействия занятости населения активно реализуются программы «Еңбек», Дорожная карта занятости, «Нұрлы жер», «Нұрлы жол» и частные инициативы», - сказал Аскар Мамин.

Было отмечено, что в текущем году мерами занятости будет охвачено 1,2 млн. человек.

По состоянию на 1 июня текущего года в рамках программы «Еңбек» трудоустроено 210 тыс. человек, из них на постоянную работу – 107 тыс. человек.

«В рамках Дорожной карты занятости будет трудоустроено 41 тыс. человек, из них 28 тыс. – на постоянные рабочие места. Реализация программ «Нұрлы жер» и «Нұрлы жол» позволила создать рабочие места для порядка 250 тыс. человек, из них постоянных – для 124 тыс. человек», - подчеркнул Аскар Мамин.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Промышленность   Занятость   Общество   Расширенное заседание Правительства 10.07.2021  
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