Обеспечение военной безопасности обсудили на заседании Военного комитета ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам военного сотрудничества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В заседании приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении – генерал-лейтенант Артак Давтян, Беларуси – генерал-майор Виктор Гулевич, Казахстана – генерал-лейтенант Марат Хусаинов, Кыргызстана генерал-майор Эрлис Тердикбаев, Таджикистана – генерал-лейтенант Эмомали Собирзода, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель Генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев, а также члены делегаций оборонных ведомств государств – членов Организации.

Участники обменялись мнениями по вопросам обеспечения военной безопасности в зоне ответственности, обсудили вопросы развития Коллективных авиационных сил и взаимодействия Коллективных сил оперативного реагирования с силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Таджикистана.

Заслушана информация о ходе работы по привлечению миротворческого потенциала Организации к деятельности ООН, а также возможности использования учебно-методической базы Михайловской военной артиллерийской академии г. Санкт-Петербурга в подготовке военных кадров для государств – членов ОДКБ по специальности ракетных войск и артиллерии.

Участниками заседания достигнута договоренность о продолжении мониторинга и анализа военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе с ежемесячным информированием о тенденциях ее развития.

Доложено о приоритетных направлениях деятельности в военной сфере, предложенных Арменией в период председательства в организации в 2022 году, и мерах по их реализации.

По итогам мероприятия достигнуты договоренности, направленные на укрепление и развитие сил и средств системы коллективной безопасности.