Обеспечение сел питьевой водой взяли на контроль в Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Текущую ситуацию на заседании Республиканского общественного совета по противодействию коррупции рассмотрели в партии Nur Otan. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Несмотря на выделение значительных средств для обеспечения населения качественной питьевой водой, в отдельных населенных пунктах люди до сих пор вынуждены использовать привозную.

Согласно информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития, по итогам прошлого года доступом к централизованному водоснабжению по стране обеспечены 93,1% населения. В текущем году на реализацию 319 проектов по развитию систем водоснабжения и водоотведения выделено 125 млрд тенге, планируется обеспечить питьевой водой 793 села.

По словам председателя совета, депутата Мажилиса Ерлана Саирова, как показал анализ рассмотренных резонансных вопросов, поднимаемых населением через общественные приемные партии и СМИ, проблема обеспечения качественной питьевой водой по-прежнему остается одной из самых актуальных.

К примеру, строительство Эскулинского водовода для водоснабжения городов Сатпаев и Жезказган ведется на протяжении 10 лет. Как было установлено, трасса водовода проходила через зону обрушения грунта, а предусмотренное в проекте оборудование по обеззараживанию воды нигде не выпускается. Это неизбежно привело к остановке работ и необходимости корректировки проекта, а также удорожанию стоимости строительства. На реализацию проекта израсходовано 6,32 млрд тенге. Из-за нарушения нормативных сроков проведения работ и простоя оборудования уже сейчас требуются восстановительные работы, из бюджета дополнительно затребовано 463 млн тенге.

«Много проблем уже возникает на этапе планирования инфраструктуры, то водокачка находится далеко от населенного пункта и для прокладки магистрали будут нужны дополнительные средства и время, то в крупных населенных пунктах не хватает мощности для прокачки воды. В общем, эта небрежность в планировании центральными и местными органами в итоге вызывают недоверие к государству со стороны населения», – сказал депутат фракции партии Nur Otan в Мажилисе Юрий Жулин.

В целом, проведенный анализ материалов показал, что нарушения в сфере расходования бюджетных средств, выделяемых в рамках государственных и региональных программ по вопросу обеспечения населения питьевой водой, затрагивают практически все этапы их реализации.

«В работе по реализации государственных программ имеются значительные недочеты, недоработки, факты межведомственной разобщенности, перекладывание ответственности, безынициативности и замалчивание проблем. Отсутствие контроля исполнения проекта и его эффективности со стороны уполномоченных органов приводит к бесхозяйственности и приему в эксплуатацию недостроенных, недействующих объектов, а также сдаче в эксплуатацию объектов, не отвечающих закладываемым в проекте параметрам по качеству, мощности, производительности. Мы считаем, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития должно провести аудит и представить его общественности», – подчеркнул Ерлан Саиров.

Также в ходе заседания был рассмотрен вопрос эффективности работы по противодействию коррупции в Западно-Казахстанской области.

Члены рабочей группы совета констатировали, что большинство преступлений в регионе совершается государственными служащими местных исполнительных органов по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения бюджетных средств, в том числе при реализации госпрограмм, а также получения взяток за подписание актов выполненных работ, трудоустройство, общее покровительство, начисление заработной платы.

Отмечена низкая эффективность межведомственной комиссии по борьбе с коррупцией, при этом больше половины различных областных управлений отчитаться об антикоррупционной политике не смогли, предоставив лишь справки о проводимой работе без подтверждающих документов.

«В регионе недостаточно обращают внимание общественному контролю в решении судьбоносных проблем. Многие решения принимаются кулуарно и этот аспект вызывает у граждан уныние. Все намерения, шаги чиновников высокого уровня должны быть открытыми и понятными людям. Главной задачей в противодействии коррупции является формирование в обществе антикоррупционного мировоззрения и правового сознания», – подчеркнул Ерлан Саиров.