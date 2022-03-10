Обеспечение прозрачности использования средств утильсбора прокомментировал Сериккали Брекешев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев прокомментировал вопрос сокращения ставок утильсбора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналисты в кулуарах Сената задали ему вопрос - стоит ли ожидать уменьшения цен на авто с сокращением ставок утильсбора.

«Во-первых, цену на автомобили мы не устанавливаем, это не в нашей компетенции, это скорее вопрос к Министерству индустрии и инфраструктурного развития. На этот вопрос я не могу ответить. МИИР сейчас готовит расчеты, после подготовки они нам предоставят эти расчеты. После мы утвердим этот приказ», - сказал Сериккали Брекешев.

Глава Минэкологии также остановился на вопросе обеспечения прозрачности использования средств, поступивших с утильсбора.

«Мы вынесем этот вопрос на общественное обсуждение и после объявим о результатах», - добавил Сериккали Брекешев.

Ранее проблемные вопросы в сфере уплаты налогов озвучил в своем депутатском запросе сенатор Андрей Лукин. Депутат привел статистику, согласно которой в последние годы отмечается низкая взыскиваемость наложенных штрафов за уклонение от уплаты начисленных сумм налогов – 5,9% и по занижению сумм налогов в декларациях – 52,7%. Кроме того, имеются факты необоснованного наложения штрафов в размере 4,5 млрд тенге после истечения пятилетнего срока давности привлечения к административной ответственности на предпринимателей.