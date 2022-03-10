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    13:20, 10 Март 2022 | GMT +6

    Обеспечение прозрачности использования средств утильсбора прокомментировал Сериккали Брекешев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев прокомментировал вопрос сокращения ставок утильсбора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Журналисты в кулуарах Сената задали ему вопрос - стоит ли ожидать уменьшения цен на авто с сокращением ставок утильсбора.

    «Во-первых, цену на автомобили мы не устанавливаем, это не в нашей компетенции, это скорее вопрос к Министерству индустрии и инфраструктурного развития. На этот вопрос я не могу ответить. МИИР сейчас готовит расчеты, после подготовки они нам предоставят эти расчеты. После мы утвердим этот приказ», - сказал Сериккали Брекешев.

    Глава Минэкологии также остановился на вопросе обеспечения прозрачности использования средств, поступивших с утильсбора.

    «Мы вынесем этот вопрос на общественное обсуждение и после объявим о результатах», - добавил Сериккали Брекешев.

    Ранее проблемные вопросы в сфере уплаты налогов озвучил в своем депутатском запросе сенатор Андрей Лукин. Депутат привел статистику, согласно которой в последние годы отмечается низкая взыскиваемость наложенных штрафов за уклонение от уплаты начисленных сумм налогов – 5,9% и по занижению сумм налогов в декларациях – 52,7%. Кроме того, имеются факты необоснованного наложения штрафов в размере 4,5 млрд тенге после истечения пятилетнего срока давности привлечения к административной ответственности на предпринимателей.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Экология Минэкологии Утильсбор
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