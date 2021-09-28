Обеспечение информацией должно быть эффективным и точным, а не формальным – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обеспечение информацией бизнеса и населения должно быть не формальным. Такое мнение высказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева на ежегодном форуме Astana Media Week в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После обретения коллективного иммунитета начнется новый этап с его главной задачей – объяснения людям, как нужно ориентироваться в постпандемийных социально-экономических условиях. Как мы знаем, основной удар в этот период понесли малый и средний бизнес. Этот сектор экономики серьезно, на мой взгляд, дезориентирован, и часто вынужден начинать свое дело с самого начала. При этом, очень важно, чтобы все его представители были полноценно информированы о мерах государственной поддержки. Потому, как они стоят перед тяжелым выбором новых экономических ниш, которые будут востребованы в новых условиях», – сказал А.Балаева.

Министр напомнила, что Президент Казахстана ставит задачу быстрого восстановления экономики, что невозможно без активного участия МСБ, активность которого резко снизилась из-за пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому, становится крайне важным обеспечение полного доступа к информации представителей МСБ, как и населения, в целом, со стороны государственных органов.

А.Балаева подчеркнула, что обеспечение информацией бизнеса и населения должно быть не формальным, а максимально эффективным, полностью отвечающим на запросы. Это может служить хорошей основой для экономической оценки перспектив бизнеса. Правительством выработан четкий алгоритм ответа на вызовы коронакризиса, что служит основой для развития различных секторов экономики в предстоящий период. Аксиомой остается продолжение борьбы с инфекцией, сохранение темпов и интенсивности этой работы.