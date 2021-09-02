Обеспечение гендерного равенства в РК идет в ногу с международными тенденциями – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обеспечение гендерного равенства в РК идет в ногу с международными тенденциями. Такое мнение высказала директор Центра исследований мировой экономики АО «Институт экономических исследований» Долорес Тюлебекова, комментируя Послание Президента народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение гендерного равенства в РК идет в ногу с международными тенденциями. Включение этого вопроса в Послание Президента РК говорит о приверженности нашей страны фундаментальным правам человека. В Казахстане на сегодняшний день создана внушительная нормативно-правовая основа, обеспечивающая равные права и возможности мужчин и женщин. Если говорить о международном опыте, то ОЭСР в 2010 году выступила с гендерной инициативой для изучения препятствий на пути к гендерному равенству. Казахстан в 2013 году присоединился к «Рекомендации Совета по вопросам гендерного равенства в области образования, занятости и предпринимательства», - отметила эксперт.

При этом, по данным Бюро национальной статистики в 2019-2020 годах удельный вес женщин, обучающихся в организациях ТиПО по специальностям: геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых, нефтегазовое и химическое производство, энергетика, электроэнергетика, металлургия и машиностроение, транспорт, связь, телекоммуникации и информационные технологии, электронная техника составил от 4,2% (транспорт) до 26,4% (телекоммуникации).

«При этом в сферах образования и медицины доля мужчин составляет менее одной трети учащихся (27,4 и 22,7%, соответственно). В соответствии со статистическими данными за 2019 год, оплата труда мужчин за месяц превышает заработную плату женщин во всех представленных секторах экономики, в некоторых видах деятельности превышение составило более 50%. Показатели подтверждают дискриминационный гендерный разрыв в заработной плате. В этой связи, поддержка экономических и политических позиций женщин в обществе при контроле со стороны Администрации Президента подтверждает стремление соответствовать международным стандартам, в том числе ОЭСР», - добавила Долорес Тюлебекова.