Обеспечение доступа к информации: какая работа проводится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров рассказал, какая работа проводится в сфере обеспечения доступа к информации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере обеспечения доступа к информации проведена работа по реализации изменений и дополнений в Закон «О доступе к информации». Так, внедрен институт уполномоченных лиц по вопросам доступа к информации. Сегодня во всех госорганах определены и обучены уполномоченные, их общее число по республике превышает 1400 человек», - сказал Аскар Умаров в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

Также министр напомнил, что впервые был подготовлен годовой отчет Главе государства о состоянии сферы доступа к информации в Казахстане.

«Отчет прошел широкие общественные и экспертные обсуждения, а также был рассмотрен на заседании Комиссии по вопросам доступа к информации», - отметил министр.

«На сегодня обеспечена онлайн-трансляция сессий маслихатов, а также проведены тренинги и вебинары совместно с ОБСЕ для депутатов маслихатов. Как вам известно, подходы по внедрению принципа «Слышащего государства» закреплены в Концепции развития государственного управления до 2030 года», - проинформировал министр.

По словам А. Умарова, в целях решения задач по обеспечению доступа к информации министерство планирует:

- реализовать проекты в рамках Концепции развития госуправления до 2030 года;

- подготовить очередной отчет в сфере доступа к информации для представления Главе государства;

- разработать необходимый пакет документов для узаконивания института петиций в Казахстане после принятия законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля»;

- принять стандарты открытости обладателей информации, а также Правила доступа к открытым заседаниям обладателей информации; Пятое, пересмотреть Единый перечень открытых данных государственных органов;

- внедрить новый критерий оценки государственных органов по работе со СМИ.

- усилить коммуникационное взаимодействие путем проведения встреч руководителей ЦГО с населением.