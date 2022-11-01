Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Обеспечение детей-сирот жильем увеличилось в Казахстане

1 Ноября 2022, 12:21
Обеспечение детей-сирот жильем увеличилось в Казахстане
1 Ноября 2022, 12:21

Обеспечение детей-сирот жильем увеличилось в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За девять месяцев 2022 года жильем обеспечено 534 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют первоочередное право на получение жилья из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде. В соответствии с законом на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделяется не менее двадцати процентов от общего количества жилищ, арендованных местным исполнительным органом в коммунальном жилищном фонде или частном жилищном фонде. Количество жилья, предоставляемого в год детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, увеличилось на 38 %. За 9 месяцев текущего года жильем обеспечены 5 165 граждан из государственного жилищного фонда, в том числе 534 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - говорится в ответе Алихана Смаилова.

По его словам, в целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во всех регионах разработаны комплексные планы по поддержке данной категории детей.

«В нем предусмотрены меры по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет внебюджетных, спонсорских средств, а также за счет средств патронатных организаций. Кроме того, для воспитанников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в АО «Отбасы банк» открыты депозитные счета, которые будут пополняться за счет пособий по потере кормильца, инвалидности, алиментов, а также путем перечисления средств социальными партнерами, бизнес-структурами», - пояснил глава Правительства.


Новости по теме
Многодетные мамы в Зайсане жалуются на качество построенного для них жилья
Нужно больше строить жилья в селах – аким СКО
Более 140 человек в РК имеют 20 и более квартир – председатель АО «Отбасы банк»
Читайте также
Многодетные мамы в Зайсане жалуются на качество построенного для них жилья
Нужно больше строить жилья в селах – аким СКО
Более 140 человек в РК имеют 20 и более квартир – председатель АО «Отбасы банк»
Ежегодно увеличивать объемы жилищного строительства в Алматы на 10 % поручил Глава государства
Более сотни костанайцев смогут получить доступное жилье в рамках «Жас шаңырақ»
Процентная субсидия казахстанцам по новой ипотеке будет выплачиваться только 10 лет
Процентную ставку по новой ипотеке планируют изменить в Казахстане
Сколько казахстанцев ждут своей очереди на жилье
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
5 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору