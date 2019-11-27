Обеспечение детей местами в детсадах успешно решается в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблема обеспечения детей дошкольного возраста местами в детских садах успешно решается в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Государственно-частное партнерство активно используется в Жамбылской области при решении проблемы увеличения сети дошкольных образовательных учреждений. И если еще несколько лет назад проблема обеспечения местами в детсадах стояла остро, то сегодня охват жамбылских детей от трех до шести лет дошкольным воспитанием и обучением увеличился до 98,9 процента. До конца года местные власти обещают обеспечить местами в детских садах всех дошкольников региона стопроцентно, так как планируется открыть еще 16 частных садиков.

Очереди в детские сады сегодня ждут примерно 13 тысяч детей от одного года до шести лет. Для сравнения - несколько лет назад эта цифра доходила до 50 тысяч и более.

Как сообщили в управлении образования акимата Жамбылской области, повышение качества дошкольного образования является одной из важнейших задач сегодняшнего дня. В Жамбылской области количество организаций дошкольного образования достигло 545-ти. В них воспитанием и обучением охвачено 55 207 детей. В этом году в регионе открылось 15 дошкольных организаций на 2 194 мест.

При этом доля частных детских садов составляет 31,4 процента. По сравнению с прошлым 2018 годом это на два процента больше. Сегодня в 171 частных детских садах области воспитываются 14 984 ребенка.

В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» во всех районах Жамбылской области и в городе Таразе внедряются информационные системы «Электронный детский сад». Распределение мест в детских садах сейчас полностью автоматизировано. Действует система постановки детей в очередь и получения направления в детский сад (edugarden.kz), а также приёма в первый класс школы и направления в летние лагеря отдыха (eduschool.kz), приёма на обучение в организации технического и профессионального образования (zhambyltipo.kz). Все системы на 100 процентов автоматизированы.

Открытость и прозрачность касается также всех видов деятельности учреждений образования региона. Начиная с этого года, каждый детский сад, каждая школа на своих сайтах размещают сведения о финансовых расходах, о бюджете для всеобщего ознакомления.

«В целях снижения коррупционной составляющей и обеспечения прозрачности предоставления государственных услуг, постановка детей в очередь и выдача направлений в детские сады, прием учащихся в первый класс полностью автоматизированы», - отметил аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов.

По данным облакимата, в этом году на финансирование системы образования Жамбылской области было выделено 130 млрд тенге. В целом, за последние три года финансирование сферы образования выросло на 30%.