Обеспечение безопасности на автодороге сообщением «Аркалык-Торгай» взято на контроль МВД

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Обеспечение безопасности на автодороге сообщением «Аркалык-Торгай» взято на контроль МВД. Глава МВД Ерлан Тургумбаев, отмечает, что безопасность на дорогах страны – это главный приоритет деятельности органов внутренних дел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

«На этой трассе 3 декабря 2019 года произошла авария. Столкнулись автомашины «Лада-Гранта» и «Тойота». В результате ДТП три человека погибли и четверо пострадали. Водитель «Лады-Гранты» пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра.

В результате обследования этого участка трассы сотрудниками отдела дорожно-технической инспекции управления административной полиции департамента полиции Костанайской области, совместно с представителями управления пассажирского транспорта и перевозок акимата Костанайской области установлены 14 дополнительных дорожных знаков в обоих направлениях. Это знаки: обгон запрещен, крутой подъем, перегон скота, органические максимальной скорости», - сообщили в ДП.

По информации ДП, на трассе, протяженностью 290 километров дополнительно необходимо установить еще более 50 дорожных знаков. Эта работа будет завершена до конца года, при поддержке местной исполнительной власти.

Также на трассе будут установлены баннеры с информацией по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудниками административной полиции области с начала года внесено 1511 предписаний, направленных на улучшение состояния дорог области.