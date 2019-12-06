Обеспечение безопасности на автодороге сообщением «Аркалык-Торгай» взято на контроль МВД
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Обеспечение безопасности на автодороге сообщением «Аркалык-Торгай» взято на контроль МВД. Глава МВД Ерлан Тургумбаев, отмечает, что безопасность на дорогах страны – это главный приоритет деятельности органов внутренних дел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.
«На этой трассе 3 декабря 2019 года произошла авария. Столкнулись автомашины «Лада-Гранта» и «Тойота». В результате ДТП три человека погибли и четверо пострадали. Водитель «Лады-Гранты» пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра.
В результате обследования этого участка трассы сотрудниками отдела дорожно-технической инспекции управления административной полиции департамента полиции Костанайской области, совместно с представителями управления пассажирского транспорта и перевозок акимата Костанайской области установлены 14 дополнительных дорожных знаков в обоих направлениях. Это знаки: обгон запрещен, крутой подъем, перегон скота, органические максимальной скорости», - сообщили в ДП.
По информации ДП, на трассе, протяженностью
Также на трассе будут установлены баннеры с информацией по профилактике дорожно-транспортных происшествий.
Сотрудниками административной полиции области с начала года внесено 1511 предписаний, направленных на улучшение состояния дорог области.
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