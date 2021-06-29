Обеспечение безопасности детей в школах: Аскар Мамин дал ряд поручений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утвердить Дорожную карту по обеспечению безопасности детей в организациях образования до 10 июля поручил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Формирование благоприятной и безопасной среды на объектах образования является приоритетной задачей. Проверка школ показала наличие фактов нарушений антитеррористической безопасности. На недостаточном уровне организована работа по обеспечению учебных заведений специализированной охраной, установкой турникетов, «тревожных кнопок» и камер. Больше всего профессиональной охраной обеспечены школы городов Нур-Султан и Алматы, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей. В Восточно-Казахстанской области полностью все установленные в школах камеры соответствуют требованиям», - рассказал в ходе заседания Правительства Аскар Мамин.

По словам Премьер-Министра, следует значительно активизировать работу по обеспечению безопасности учебных заведений. Также на местах требуется усилить межотраслевую координацию по профилактике правонарушений в отношении детей и среди детей.

«В этой связи поручаю: акиматам регионов до начала нового учебного года обеспечить материально-техническими средствами безопасности организации образования. Это касается обновления систем видеонаблюдения с выходом на центр оперативного управления органов внутренних дел, обеспечения специализированной охраной, турникетов и «тревожных кнопок». Министерству образования совместно с заинтересованными госорганами до 10 июля текущего года утвердить Дорожную карту по обеспечению безопасности детей в организациях образования. Министерствам образования, культуры, здравоохранения, внутренних дел до 20 июля текущего года утвердить Инструкции по организации антитеррористической защиты ведомственных объектов, уязвимых в террористическом отношении», - поручил Аскар Мамин.

Также глава Правительства поручил министерствам образования, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций и акиматам регионов до конца июля утвердить алгоритм действий персонала и учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций. По словам Аскара Мамина, необходимо на регулярной основе проводить в учебных заведениях антитеррористические учения.

«Акиматам регионов необходимо усилить координацию школьных психологов и инспекторов по делам несовершеннолетних по проводимой работе с детьми с девиантным поведением. Еще раз обращаюсь к акимам регионов – взять на особый контроль вопросы безопасности учебных заведений», - заключил Премьер-Министр.