Обеспечена законодательная поддержка масштабным инициативам Президента - Ерлан Кошанов

30 Декабря 2022, 11:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В работе Мажилиса в текущем году находилось 154 законопроекта. Об этом заявил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами проведена большая законотворческая работа. В первую очередь, принят блок конституционных поправок, который по праву можно назвать историческим. Мы своевременно и качественно обеспечили законодательную поддержку масштабным инициативам Главы государства. Принят ряд законов, имеющих большую социальную значимость. В их числе - законы по защите прав ребенка, улучшению качества жизни лиц с инвалидностью, противодействию финансовым пирамидам, амнистии и другие», - сказал в ходе пленарного заседания Ерлан Кошанов.

Он сообщил, что в работе Мажилиса в текущем году находилось 154 проекта закона. Рассмотрено и направлено в Сенат 93 законопроекта. 75 из них подписаны Президентом.

«Кроме того, в этом году мы запустили работу Общественной приемной и Общественной палаты при Мажилисе. Все это говорит об открытости Мажилиса», - добавил Ерлан Кошанов.

Ранее спикер палаты заявил, что 2022 год был по-настоящему конструктивным и историческим.