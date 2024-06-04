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    12:34, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Обеспечена 100%-я загрузка «Алтынколь» и «Достык»

    Обеспечена 100%-я загрузка «Алтынколь» и «Достык»
    Фото: Primeminister.kz

    Главным вызовом для роста обрабатывающей промышленности и экономики Казахстана является отсутствие выхода к морю. Правительством ведется активная работа. Более $32 млрд за 12 лет вложено в развитие транспортной инфраструктуры. Построены тысячи километров автомобильных и железных дорог, морские порты и воздушные гавани, отметил первый вице-премьер Роман Скляр в интервью Primeminister.kz, передает агентство Kazinform.

    — Транспорт — это сервис, который должен обслуживать промышленность и экономику страны. Третий железнодорожный переход Бахты-Аягоз, активная фаза строительства которого начинается в этомм году, — выход в Китайскую Народную Республику. В 2019 году мощности железнодорожного погранперехода «Алтынколь» и сухого порта были задействованы только на 25%, на 80-90% был загружен «Достык». У нас 100%-я загрузка этих двух переходов и начата работа над третьим. При этом уже сейчас мы думаем о создании четвертого перехода не только для транзита грузов, но, в первую очередь, для обрабатывающей промышленности. У Казахстана нет выхода к морю, но есть огромные соседние рынки, куда мы должны выходить. Это затратно, но оправданно, — проинформировал Роман Скляр.

    Теги:
    Правительство Роман Скляр Видео Экономика
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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