Обеспечен ввоз наличной иностранной валюты для удовлетворения спроса – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане нормализована ситуация на внутреннем рынке наличной иностранной валюты. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечен ввоз наличной иностранной валюты для удовлетворения спроса населения. Банки второго уровня обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов», - сказал Виталий Тутушкин на пленарном заседании Мажилиса.

Спикер добавил, что с целью исключения спекулятивных действий на рынке наличных иностранных валют Национальный банк расширил пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты за тенге через обменные пункты.

«Во исполнение поручения Главы государства по обеспечению устойчивости национальной валюты, недопущения вывода капитала усилены меры контроля за трансграничными финансовыми операциями. Благодаря принимаемым мерам ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизируется. В настоящее время, ситуация характеризуется сбалансированностью спроса и предложения. Комплекс мер способствует поддержке тенговых активов, снижая давление на обменный курс и в последующем на инфляцию», - проинформировал Виталий Тутушкин.