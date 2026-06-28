Обещания есть, результата нет: в Атырау жители продолжают жить в аварийном доме

Жители аварийного дома № 2 по улице Каршыги Ахмедиярова в Атырау до сих пор не дождались обещанного переселения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам жильцов, признанное аварийным здание продолжает разрушаться: стены покрываются трещинами, потолки осыпаются, а жить в таких условиях становится все опаснее. Люди просят ускорить процесс переселения.

Как рассказали жители, четырехэтажный дом был построен в 1960-х годах. Сейчас стены здания растрескались, потолок осыпается, а фундамент начал разрушаться. По их словам, каждый раз, когда мимо проезжают большегрузные автомобили, дом начинает вибрировать, а стены буквально приходят в движение.

— Дом старый, его признали аварийным. Сотрудники акимата несколько раз приезжали, проводили обследование и документировали состояние всех подъездов. Нам обещали переселение в 2026 году. Но состояние дома ухудшается с каждым днем. Во время дождя вода затекает вплоть до второго этажа, — рассказала жительница дома Анар Калиева.

кадр из видео

Обеспокоенность затянувшимся решением проблемы выражают и предприниматели, работающие на первом этаже здания. По их словам, после каждого дождя переполняется канализация, из-за чего помещения регулярно затапливает.

— В мой магазин постоянно заходит вода. Каждую неделю приходится вызывать специальную технику для откачки воды. Каждый такой вызов обходится в 25 тысяч тенге, — говорит предприниматель Асемгуль Молдашева.

По словам жителей аварийного дома, этот вопрос ранее поднимался на встрече с акимом Атырау, который пообещал решить проблему переселения. Однако, несмотря на прошедшее время, реальные работы так и не начались.

кадр из видео

Как сообщил заместитель руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Олжас Хасанов, в настоящее время в Атырау аварийными признаны 89 жилых домов. Их расселение проводится поэтапно.