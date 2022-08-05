5 Августа 2022 09:36
Обещавшую дешевые путевки в Турцию аферистку задержали в Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Серийная аферистка задержана в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В управление полиции города Актау с заявлением обратились трое местных жителей, попавших в ловушку аферистки. Мошенница решила воспользоваться сезоном отпусков и обманула жителей, обещая им дешевую путевку в Турцию. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 2 734 000 тенге.
Сотрудниками криминальной полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Anti-fraud» выявили и задержали 36-летнюю женщину.
По факту начато досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование продолжается.
Всего в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Anti-fraud», которое длилось два дня, сотрудниками криминальной полиции выявлено 10 уголовных правонарушений.
Читайте также
Популярное