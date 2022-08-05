Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Обещавшую дешевые путевки в Турцию аферистку задержали в Актау
5 Августа 2022 09:36

Обещавшую дешевые путевки в Турцию аферистку задержали в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Серийная аферистка задержана в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Актау с заявлением обратились трое местных жителей, попавших в ловушку аферистки. Мошенница решила воспользоваться сезоном отпусков и обманула жителей, обещая им дешевую путевку в Турцию. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 2 734 000 тенге.

Сотрудниками криминальной полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Anti-fraud» выявили и задержали 36-летнюю женщину.
По факту начато досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование продолжается.
Всего в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Anti-fraud», которое длилось два дня, сотрудниками криминальной полиции выявлено 10 уголовных правонарушений.

Новости по теме
Аферистка обещала помочь с трудоустройством двум кызылординкам
Число мошенничеств растет в Туркестанской области
Подменные номера заблокируют для борьбы с мошенниками в Казахстане
Читайте также
Аферистка обещала помочь с трудоустройством двум кызылординкам
Подменные номера заблокируют для борьбы с мошенниками в Казахстане
Трое мужчин утонули в Каспии
Госинспектора труда осудили в Атырау за взятку
Более 1,8 тыс. нарушений прав лиц с инвалидностью выявили в РК
Игорные заведения организовали в сауне и квартире в Атырауской области
Водитель автобуса сбил женщину в Атырау
Закладчицу «синтетики» приговорили к 11 годам лишения свободы в СКО
Популярное
1 Назначен заместитель прокурора Атырауской области
2 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
3 Полицейский насмерть сбил женщину в Алматы
4 Преступная схема по постановке на учет более полусотни авто пресечена в Шымкенте
5 Ушел в отставку замакима Атырауской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив