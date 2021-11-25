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Обещавший юридическую помощь серийный аферист задержан в Алматы

25 Ноября 2021 10:45
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Обещавший юридическую помощь серийный аферист задержан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Серийный аферист, обещавший юридическую помощь, задержан в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Директор ТОО «Legal Force» обманывал людей, обещая им решить различные проблемы в правовом поле.

«Как установлено, 39-летний гражданин Б. на протяжении продолжительного время предлагал доверчивым гражданам свои услуги по предоставлению юридического сопровождения в решении различных проблем. Далее, войдя в доверие, он составлял с клиентами мнимые договоры. Однако после получения денежных средств, скрывался. На сегодняшний день с заявлением в полицию обратились пять человек», – сообщил начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Уголовное дело расследуется по ст.190 ч.3 УК РК «Мошенничество, совершенное неоднократно». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП города Алматы. «Производство досудебного расследования поручено сотрудникам следственного отдела нашего подразделения. Пострадавшим от противоправных действий данного человека просим обратиться по телефонам: 8-727-254-48-02; 8-727-254-48-10; 8-702-476-66-60», – резюмировал Даурен Утебаев.
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#Алматы   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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