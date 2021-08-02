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Обещавшие помощь в оформлении кредитов две аферистки задержаны в Жезказгане

2 Августа 2021 20:30
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Обещавшие помощь в оформлении кредитов две аферистки задержаны в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Две аферистки, обещавшие помощь в оформлении кредитов, задержаны в Жезказгане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В УП города Жезказгана Карагандинской области поступило заявление 70-летней жительницы одного из сельских районов.

Пенсионерка сообщила, что стала жертвой мошеннических действий неких женщин. Бабушка планировала оформить кредит в одном из банков и ей вызвались помочь две женщины. Они вызывали доверие, и пенсионерка передала им соответствующие документы, но кредит так и не получила. Вскоре из банка к ней стали поступать требования об оплате процентов за оформленный заем в размере 150 тысяч тенге.
В этот же день к полицейским Жезказгана обратилась сельчанка, которая также столкнулась с мошенницами, пообещавшими помочь оформить кредит на 150 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых – двух женщин в возрасте 33 и 57 лет. Они дали признательные показания. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 190 УК РК «Мошенничество». Проводится расследование.

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#Карагандинская область   #МВД РК   #Мошенничество  
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