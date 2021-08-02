Обещавшие помощь в оформлении кредитов две аферистки задержаны в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Две аферистки, обещавшие помощь в оформлении кредитов, задержаны в Жезказгане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В УП города Жезказгана Карагандинской области поступило заявление 70-летней жительницы одного из сельских районов.