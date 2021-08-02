Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Обещавшие помощь в оформлении кредитов две аферистки задержаны в Жезказгане
2 Августа 2021 20:30
Поделиться:
ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Две аферистки, обещавшие помощь в оформлении кредитов, задержаны в Жезказгане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Новости по темеПьяный мужчина разгуливал с карабином по улицам Петропавловска 730 наркограффити со стен зданий удалили в Жамбылской области 200 человек погибло на дорогах Карагандинской области за полтора года
В УП города Жезказгана Карагандинской области поступило заявление 70-летней жительницы одного из сельских районов.
Пенсионерка сообщила, что стала жертвой мошеннических действий неких женщин. Бабушка планировала оформить кредит в одном из банков и ей вызвались помочь две женщины. Они вызывали доверие, и пенсионерка передала им соответствующие документы, но кредит так и не получила. Вскоре из банка к ней стали поступать требования об оплате процентов за оформленный заем в размере 150 тысяч тенге.
В этот же день к полицейским Жезказгана обратилась сельчанка, которая также столкнулась с мошенницами, пообещавшими помочь оформить кредит на 150 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых – двух женщин в возрасте 33 и 57 лет. Они дали признательные показания. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 190 УК РК «Мошенничество». Проводится расследование.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Четырехлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна 8-го этажа в Нур-Султане
- Почти 100 ДТП произошло в СКО с начала года
- Пьяный «террорист»- вахтовик задержан в Атырау
- «Продававших» паспорта вакцинации мужчин задержали в Костанае
- Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана
- 200 человек погибло на дорогах Карагандинской области за полтора года
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047