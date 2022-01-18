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Обещавшая купить квартиру мошенница задержана в Атырау
18 Января 2022 22:30
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Около одного миллиона тенге похитила в Атырау мошенница, обещая помочь приобрести квартиру, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«В управление полиции города Атырау обратилась 38-летняя жительница города с заявлением. Она сообщила, что в 2021 году женщина пообещала помочь ей приобрести трехкомнатную квартиру в городе, получила аванс 800 000 тенге. Квартиру заявительница не получила, деньги ей мошенница не вернула.
Полицейские при проведении оперативно-розыскных работ задержали 33-летнюю жительницу города. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 190 УК РК, ведется расследование»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
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