Обещавшая купить квартиру мошенница задержана в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Около одного миллиона тенге похитила в Атырау мошенница, обещая помочь приобрести квартиру, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В управление полиции города Атырау обратилась 38-летняя жительница города с заявлением. Она сообщила, что в 2021 году женщина пообещала помочь ей приобрести трехкомнатную квартиру в городе, получила аванс 800 000 тенге. Квартиру заявительница не получила, деньги ей мошенница не вернула.

Полицейские при проведении оперативно-розыскных работ задержали 33-летнюю жительницу города. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 190 УК РК, ведется расследование»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции области.