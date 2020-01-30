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Обещавшая акмолинцам работу в Норвегии мошенница попала за решетку

30 Января 2020 15:36
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Обещавшая акмолинцам работу в Норвегии мошенница попала за решетку

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Выудившая у доверчивых акмолинцев ложным обещанием устроить на работу в Норвегии свыше 11 млн тенге женщину суд приговорил к пяти годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казиформ».

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Как следует из приговора суда, женщина под предлогом оказания услуг по трудоустройству граждан Республики Казахстан за рубежом, а именно - в Норвегии, зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, открыла компанию и арендовала офис в Кокшетау. После этого она разместила объявление на сайте «OLX» о том, что её компания заключает договора по трудоустройству граждан за рубежом. Доверчивые граждане заплатили за «будущую поездку» от 100 тысяч до 700 тысяч тенге. Всего «находчивая» акмолинка собрала 11 442 000 тенге, которые использовала по своему усмотрению.

Подсудимая признала свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления полностью и чистосердечно раскаялась. Это, а также наличие у нее 4 несовершеннолетних детей стало смягчающим обстоятельством по делу.

Кокшетауский городской суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК (мошенничество), и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, женщина не сможет занимать все это время материально-ответственные должности.

С подсудимой взыскано в фонд компенсации потерпевшим 20 МРП, что составляет 50 500 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Суды,
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Автор:

Оксана Матасова

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