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Обещав трудоустроить в нефтяную компанию, актюбинец обманул 7 человек

28 Декабря 2019 16:09
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Обещав трудоустроить в нефтяную компанию, актюбинец обманул 7 человек

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Безработный житель города Кандыагаш, обещав трудоустройство в нефтяную компанию, обманул 7 жителей Мугалжарского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

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«Безработный житель города Кандыагаш в ноябре-декабре 2019 года, обещав трудоустройство вахтовым методом в нефтяную компанию, обманул 7 жителей Мугалжарского района. За трудоустройство он собрал у людей по 105 тысяч тенге. Затем отправил их в город Актау на поезде, обещав, что их встретят. Однако по прибытии потерпевших никто не встретил, и они обратились в полицию», - сказал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

По всем фактам проводится досудебное расследование по статье «мошенничество». Задержанный дал признательные показания.

Полицейские не исключают, что обманутых больше, и просят пострадавших обратиться в Мугалжарский отдел полиции.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Самал Ендибаева

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