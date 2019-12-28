Обещав трудоустроить в нефтяную компанию, актюбинец обманул 7 человек
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Безработный житель города Кандыагаш, обещав трудоустройство в нефтяную компанию, обманул 7 жителей Мугалжарского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
«Безработный житель города Кандыагаш в ноябре-декабре 2019 года, обещав трудоустройство вахтовым методом в нефтяную компанию, обманул 7 жителей Мугалжарского района. За трудоустройство он собрал у людей по 105 тысяч тенге. Затем отправил их в город Актау на поезде, обещав, что их встретят. Однако по прибытии потерпевших никто не встретил, и они обратились в полицию», - сказал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
По всем фактам проводится досудебное расследование по статье «мошенничество». Задержанный дал признательные показания.
Полицейские не исключают, что обманутых больше, и просят пострадавших обратиться в Мугалжарский отдел полиции.
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