Обещанием помочь с тендером мошенница выманила у предпринимательницы более 32 млн тенге в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Обещая помочь выиграть в тендере, актюбинка обманула предпринимательницу на сумму более 32 млн тенге. Таким же путем она выманила деньги еще у пяти бизнесвумен, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

Мошеннические действия актюбинка, 1987 года рождения, осуществляла с 2019 по 2020 год.

«Полицейскими по подозрению в мошенничестве задержана 33-летняя актюбинка, которая обманным путем выманила крупную сумму денег у шести предпринимателей. Мошенница входила в доверие индивидуальных предпринимателей и обманным путем получала от них крупные суммы денег, обещая помочь в получении работ и услуг посредством тендера», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Так, в декабре 2019 года подозреваемая, войдя в доверие предпринимательницы, обманным путем завладела 8 млн тенге. Далее в декабре 2019 года она обманула еще двух предпринимательниц на 8 и 7,8 млн тенге.

В январе 2020 года актюбинка продолжила свои преступные действия, обманув очередную жертву – 37-летнюю предпринимательницу из города Актобе на 32,2 млн тенге, которой также обещала помочь выиграть в тендере.

По всем фактам проводятся следственные действия. Начаты досудебные расследования по статье «Мошенничество» по статье 190 УК РК.