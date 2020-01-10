+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: -8 °С
USD 376.50 EUR 417.84
RUB 6.16 CNY 54.30
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Обещала «помочь» с получением дипломов мошенница в СКО

10 Января 2020 20:41
Поделиться:
Обещала «помочь» с получением дипломов мошенница в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские расследуют дело по 40 эпизодам мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Чужую квартиру сдала в аренду более чем 20 лицам мошенница в Алматы
74 микрокредита оформили мошенники на жителей Северо-Казахстанской области Сотрудник банка обманул доверчивых актюбинцев  на несколько миллионов тенге Продукты за ложные денежные переводы приобретал акмолинец

По информации пресс-службы департамента полиции, подозреваемая 39-летняя жительница Петропавловска обещала доверчивым североказахстанцам помочь в ускоренной форме приобрести диплом о высшем образовании.

Воспользовалась мошенница и отсутствием заочной формы обучения. Своим жертвам она обещала за вознаграждение помочь устроиться в якобы созданные по специальной программе «ускоренные группы обучения» для студентов со средним специальным образованием.

«Некоторые месяцами ожидали обещанных услуг, отказываясь верить в обман. Иногда потерпевшие не спешат обратиться в полицию, опасаясь последствий, поскольку поневоле принимали участие в обмане. Им была предложена скидка при условии, что они приведут новых клиентов. Однако если в их действиях отсутствовал преступный умысел, уголовная ответственность им не грозит», - сказал заместитель начальника управления полиции Петропавловска Альнур Ахмедьяров.

Сейчас в деле насчитывается 40 эпизодов. Но, судя по всему, это не полный список пострадавших. Сумма ущерба уже превысила 13 млн тенге.

Полицейские обратились ко всем, кто стал жертвой мошенницы, и просят сообщить об этих фактах для восстановления полной картины преступления.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив