Обещала «помочь» с получением дипломов мошенница в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские расследуют дело по 40 эпизодам мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, подозреваемая 39-летняя жительница Петропавловска обещала доверчивым североказахстанцам помочь в ускоренной форме приобрести диплом о высшем образовании.

Воспользовалась мошенница и отсутствием заочной формы обучения. Своим жертвам она обещала за вознаграждение помочь устроиться в якобы созданные по специальной программе «ускоренные группы обучения» для студентов со средним специальным образованием.

«Некоторые месяцами ожидали обещанных услуг, отказываясь верить в обман. Иногда потерпевшие не спешат обратиться в полицию, опасаясь последствий, поскольку поневоле принимали участие в обмане. Им была предложена скидка при условии, что они приведут новых клиентов. Однако если в их действиях отсутствовал преступный умысел, уголовная ответственность им не грозит», - сказал заместитель начальника управления полиции Петропавловска Альнур Ахмедьяров.

Сейчас в деле насчитывается 40 эпизодов. Но, судя по всему, это не полный список пострадавших. Сумма ущерба уже превысила 13 млн тенге.

Полицейские обратились ко всем, кто стал жертвой мошенницы, и просят сообщить об этих фактах для восстановления полной картины преступления.