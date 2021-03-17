Обещала квартиры по госпрограмме мошенница в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане 27-летняя женщина, ссылаясь на связи в государственных органах, обещала жителям столицы за определенную плату, оказать содействие в получении квартир по госпрограмме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города Нур-Султана.

Чтобы провернуть аферу и усыпить бдительность горожан, подозреваемая зарегистрировала фирму, арендовала офисное помещение. Оформляя с потерпевшими фиктивные договора об участии в госпрограмме, аферистка в период времени с марта по август 2020 года успела обмануть 25 доверчивых граждан. Сумма первоначального взноса, которые вносили потерпевшие, зависела от квадратуры жилья. Свое вознаграждение она получала сразу, однако обещаний выполнять не собиралась. Таким образом, она завладела денежными средствами обманутых граждан в сумме 56 млн. тенге.

Подозреваемая в мошенничестве призналась в содеянном. В отношении неё проводится расследование части 3 статьи 190 УК РК (мошенничество, совершенное в крупное размере). Также устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Как отметили в полиции, санкция данной статьи предусматривает наказание ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.