Обещала гранты, квартиры и школу: мошенницу осудили на 5 лет в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Восемь человек пострадали от действий мошенницы в Шымкенте, которая обещала помощь за мзду в получении квартир, грантов и открытии школы, передает МИА «казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

Уголовное дело рассмотрено в Межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента. Обвинение было предъявлено по ст.28 ч.4 - ст.367 ч.2 (подстрекательство к даче взятки в значительном размере) и ст.190 ч.4 п.2) (неоднократное мошенничество в особо крупном размере) УК.

Как было установлено в суде, подсудимая с декабря 2020 года по июль 2022 года неоднократно совершала мошенничество в особо крупном размере в отношении 8 потерпевших, а именно обещала помочь в получении государственных грантов и квартир, открытии школы «Арт Спорт» и продвижении очереди по получению квартиры, для чего подстрекала потерпевших к даче взятки должностным лицам в значительном размере.

Приговором суда подсудимая была признана виновной в совершении неоднократного мошенничества в особо крупном размере, а также в подстрекательстве к даче взятки в значительном размере, ей назначено 5 лет лишения свободы. Кроме того, суд назначил дополнительное наказание в виде пожизненного запрета занимать должности на государственной службе и в государственных органах.

Приговор суда не вступил в законную силу.