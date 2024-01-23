Астанинские врачи удалили объемную кисту беременной женщине, сохранив ребенка

Врачи Национального центра нейрохирургии в Астане провели микрохирургическую операцию женщине на 6,5 месяце беременности. Ей удалили объемную кисту с применением нейронавигации. Операция прошла успешно, состояние улучшилось, все функциональные и двигательные способности сохранены, пациентка продолжает вынашивать ребенка и готовится к выписке, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Пациентка прибыла в Астану из Туркестанской области. Во время своей беременности она стала жаловаться на частые головные боли, рвоту, судороги. Врачи назначили МРТ головного мозга, в котором обнаружили объемное кистозное новообразование. Данный случай был разобран на консилиуме врачей Национального центра нейрохирургии, где было принято решение об оперативном лечении беременной в условиях Центра нейрохирургии.

Женщина была доставлена в Центр по линии санавиации, ее оперировали лучшие специалисты Национального центра.

— В нашем центре проводят операции беременным со сложными диагнозами головного мозга, среди них встречаются доброкачественные и злокачественные опухоли. Но если ещё недавно это было поводом для прерывания беременности, то теперь ситуация в корне изменилась.

В Национальном центре нейрохирургии довольно часто бывают случаи, когда поступают на операцию беременные и после операции они продолжают вынашивать ребенка. Также несколько случаев было, даже когда принимали роды в нашем Центре, то есть проводили симультанные операции, работали две бригады — нейрохирурги и акушеры, — поясняет профессор НЦН, заведующий Отделением нейрохирургии патологии головного мозга Нуржан Рыскелдиев.

Операция проводилась пациентке в рамках ОСМС. У нее было диагностировано объемное кистозно-солидное новообразование правой гемисферы мозжечка с компрессией ствола головного мозга. Размер кисты достиг 5 см*3,5 см.

Она сдавливала мозг, что отразилось на состоянии пациентки.

— Мы провели микрохирургическую операцию — удаление кисты с применением нейронавигации. Операция проводилась пациентке по квоте, в рамках ОСМС.

Операция прошла успешно, состояние улучшилось, все функциональные и двигательные способности сохранены, пациентка продолжает вынашивать ребенка и готовится к выписке, — рассказал лечащий врач пациентки, врач-нейрохирург Муратбек Тлеубергенов.

Сейчас женщина на 26 неделе беременности.

— Дооперационное, послеоперационное лечение и сама операция проводилось бесплатно благодаря ОСМС. После операции все выраженные симптомы болезни исчезли, так рада. Теперь я чувствую, что такое беременность, — говорит уроженка Туркестана.

Стоит отметить, что ежегодно в Национальном центре нейрохирургии проводятся более 4500 операции, из них 90% выполняются в рамках ОСМС.