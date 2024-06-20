Объемы грузоперевозок между тюркскими странами увеличатся

Депутаты Сената одобрили закон «О ратификации Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств — членов Организации тюркских государств», передает корреспондент агентства Kazinform.

Целью Соглашения является дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между государствами — членами Организации тюркских государств.

— Соглашение способствует развитию современных систем железнодорожного, водного и автомобильного транспорта, обеспечению предварительного обмена информацией для ускорения прохождения поездами таможенных процедур, а также внедрению цифровых технологий в отношении грузов, — сообщил депутат Амангелди Нугманов.

Также отмечается, что Закон позволит упростить процедуры международных комбинированных перевозок, а также увеличить объемы перевозок грузов, между государствами — членами Организации тюркских государств, выполняемых автотранспортом, железнодорожным и морским транспортом.