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    10:52, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Объемы грузоперевозок между тюркскими странами увеличатся

    Марказий Осиё давлатлари янги транспорт йўлакларини қурмоқда, логистикани ўзгартирмоқда
    Фото: Midjourney

    Депутаты Сената одобрили закон «О ратификации Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств — членов Организации тюркских государств», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Целью Соглашения является дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между государствами — членами Организации тюркских государств.

    — Соглашение способствует развитию современных систем железнодорожного, водного и автомобильного транспорта, обеспечению предварительного обмена информацией для ускорения прохождения поездами таможенных процедур, а также внедрению цифровых технологий в отношении грузов, — сообщил депутат Амангелди Нугманов.

    Также отмечается, что Закон позволит упростить процедуры международных комбинированных перевозок, а также увеличить объемы перевозок грузов, между государствами — членами Организации тюркских государств, выполняемых автотранспортом, железнодорожным и морским транспортом.

    Теги:
    Торговля Транспорт Экономика
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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