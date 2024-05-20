Объем воды в Шардаринском водохранилище увеличился вдвое

Межгосударственные лимиты и прогнозы для трансграничных водных объектов Казахстана направлены на обеспечение поливной водой аграриев Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей без потерь в сезон. Как сообщили в Правительстве РК, договоренности с Узбекистаном увеличили объем Шардаринского водохранилища на 300 млн м³ до 4,8 км³, передает агентство Kazinform.

Средний приток воды в мае составил 350 м³/с (90 м³/с в 2023 году). За апрель-май в водохранилище поступило 1,4 км³ воды, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Лимит подачи воды в казахстанскую часть канала «Достык» установлен на уровне 922 млн м³. Казахстан, Таджикистан и Узбекистан разрабатывают график работы водохранилища «Бахри Точик» на июль-август для гарантированной водоподачи. Для Казахстана утверждена подача воды по реке Талас в объеме 380 млн м³, что больше прошлогоднего уровня на 44 млн м³. По реке Шу предусмотрен объем в 180 млн м³, что выше показателя 2023 года на 26 млн м³.

Общая площадь поливных земель в Казахстане в этом году составит 1,5 млн гектар, большая часть которых находится в южных регионах с прогнозируемой засушливой погодой. Поливные работы уже начаты, и утвержденные объемы воды должны обеспечить успешный вегетационный период.

Из-за паводков водохранилища на севере, в центре, на западе и частично на востоке страны заполнены на 70-90%. В Казахстане 405 водохранилищ с общей емкостью 14 997,9 млн м³, используемых в сельском хозяйстве и промышленности.

Планируется строительство новых водохранилищ в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях. Уже начато строительство водохранилища «Байдибек ата» в Туркестанской области. Два проекта находятся на госэкспертизе, а еще пять проектов готовятся к направлению на экспертизу.