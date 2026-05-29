Объем услуг здравоохранения и соцобслуживания в Казахстане превысил 905 млрд тенге

В первом квартале 2026 года объем услуг в сфере здравоохранения и социального обслуживания в Казахстане достиг 905 млрд тенге. По данным бюро Национальной статистики, общий объем оказанных услуг по основному виду деятельности составил 905,1 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Основным источником финансирования отрасли остается Фонд социального медицинского страхования, за счет которого было оплачено 48,6% всех оказанных услуг. Еще 22,4% профинансировано из государственного бюджета. Доля средств населения составила 20,7%, а предприятий — 8,3%.

Наибольший объем услуг пришелся на больничные организации — 450,1 млрд тенге, или 49,7% от общего объема. Значительную часть также составили услуги прочих организаций здравоохранения — 161,6 млрд тенге (17,9%), а также услуги общей врачебной практики — 142,4 млрд тенге (15,7%).

Объем стоматологических услуг достиг 52,3 млрд тенге, специализированной врачебной практики — 50,5 млрд тенге. На социальные услуги с обеспечением проживания пришлось 34,3 млрд тенге, без обеспечения проживания — 13,9 млрд тенге.

По формам собственности наибольшая доля оказанных услуг пришлась на государственные организации — 60,9%. Частный сектор обеспечил 35,9% объема услуг, а организации с иностранным участием — 3,2%.

Более половины всех услуг оказали крупные предприятия. Их объем составил 522,6 млрд тенге, или 57,7% от общего показателя. На малые предприятия пришлось 233,3 млрд тенге (25,8%), на средние — 149,2 млрд тенге (16,5%).

По сравнению с первым кварталом 2025 года объем услуг продолжил расти. В сфере здравоохранения показатель увеличился с 832,3 млрд до 856,6 млрд тенге. Объем социальных услуг с обеспечением проживания вырос с 31,9 млрд до 34,5 млрд тенге, а без обеспечения проживания — с 12,9 млрд до 14 млрд тенге.

Ранее в Казахстане утвердили стандарт оказания медпомощи в сфере традиционной медицины.