Объем промышленного производства с начала 2026 года вырос на 11% в Астане

В столичной индустрии 95% приходится на обрабатывающую промышленность. Об этом сообщил заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Нуржан Ашимов на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— За семь месяцев объем промышленного производства в Астане составил два триллиона 570 миллиардов теңге, показав рост на 11,3 процента. При этом ключевым драйвером остается обрабатывающая промышленность, доля которой составляет 95 процентов или два триллиона 400 миллиардов теңге. Это очень важный показатель, поскольку именно обрабатывающая промышленность формирует продукцию с высокой добавленной стоимостью, — сказал Н. Ашимов.

Сегодня в столице активно развиваются машиностроение, производство продуктов питания, строительных материалов, изделий из пластмассы и другие направления. Например, в промышленности машиностроения сохраняются высокие темпы роста. Столица уже является одним из важных центров производства локомотивов, электровозов. Развиваются предприятия по производству строительных материалов, электротехнической продукции и оборудования.

Спикер отметил, что хорошую динамику показывает производство продуктов питания. За счет запуска новых производств и расширения действующих предприятий растет выпуск продукции отечественного производства. Важным результатом является развитие экспортного потенциала столицы. По итогам первого полугодия экспорт продукции обрабатывающей промышленности составил 2 млрд долларов США, увеличившись почти на 28% по сравнению с прошлым годом.

Н. Ашимов также сообщил, что в настоящее время продукция столичных предприятий поставляется в Китай, Турцию, Иран и страны СНГ. Среди экспортируемых товаров — локомотивы, электровозы, оборудование, продукты питания, строительные материалы и другая продукция.

Ранее сообщалось о том, что частные инвестиции составляют 70% от всех вложений в основной капитал в Астане.