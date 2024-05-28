Объем производства нефтегазохимической отрасли Казахстана вырос в два раза

В январе-апреле 2024 года объем производства продукции нефтегазохимической отрасли составил 213,1 тысячи тонн, что в два раза больше показателя за аналогичный период 2023 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, ожидается, что по итогам 2024 года объем производства нефтегазохимической отрасли составит 628,3 тысячи тонн, что на 75% больше нежели в 2023 году.

- Дальнейшее развитие нефтегазохимической отрасли является основой экономического роста страны. Министерство ведет комплексную работу в этом направлении, в том числе до 2029 года планируется реализовать пять крупных проектов на сумму 14,3 млрд долларов, – заявил Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.

По его словам, реализация этих проектов позволит обеспечить ежегодный рост экономики на 1,5%, а также создать порядка 20 тысяч рабочих мест (на стадии строительства – 17 тысяч, на стадии эксплуатации – три тысячи).

Министр сообщил, что уже в 2024 году начнется строительство проекта по производству бутадиена и его производных мощностью до 340 тысяч тонн, а также будет принято инвестиционное решение по одному из крупнейших проектов за всю историю страны - по проекту производства полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн.