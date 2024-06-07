За последние три года активы организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (ООМФД), и ссудного портфеля выросли более чем в два раза и достигли 2,4 трлн тенге. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Олжаса Кизанова, в структуре кредитного портфеля субъектов микрофинансирования за трехлетний период объем микрокредитов для бизнеса увеличился в два раза и составил 56% от общего объема ссудного портфеля.

Кроме того, несмотря на значительный рост ссудного портфеля, уровень NPL удалось сохранить на уровне 3,9%.

– Наибольший объем микрокредитов по регионам приходится на Павлодарскую (23%) и Костанайскую области (13%) в промышленных секторах, связанных с добычей минеральных ресурсов и электроснабжением. Кредитование секторов торговли и услуг преобладает в крупных городах: Шымкент (10%), Астана (7,3%), Алматы (5,4%) и Туркестанской (9,8%) и Жамбылской (5,3%) областях, – сообщили в ходе пресс-конференции.

Представитель АРРФР РК отметил, что 375 тысяч граждан Казахстане добровольно отказались от получения займов. Эта норма введена в феврале 2024 года. По мнению Олжаса Кизатова, несмотря на то, что объем выданных микрокредитов уменьшился на 2,5%, новая норма не оказывает большого влияния на систему.

– Мы думаем, что это скорее носит сезонный характер, а не последствие сильного влияния введения нормы на добровольный отказ. На наш взгляд, эти меры направлены на то, чтобы сократить количество мошеннических транзакций, – объяснил заместитель председателя.

Он добавил, что всего в Казахстане лицензию на микрофинансовую деятельность имеют 220 МФО, 215 кредитных товариществ и 516 ломбардов.

Агентство на постоянной основе проводит проверку деятельности субъектов микрокредитования. Так, в 2023 году проведено 370 проверок, по итогам которых вынесено 198 надзорных мер, наложено 529 штрафов на сумму 155 млн тенге. Впервые проведены тематические проверки 77 МФО, на долю которых приходится 93% от ссудного портфеля сектора, по вопросу соблюдения требований по расчету коэффициента долговой нагрузки (КДН).

– Среди основных нарушений МФО можно выделить выдачу микрокредитов при просрочке 60 дней, нарушения требований по расчету КДН, несвоевременное представление информации в кредитное бюро и превышение предельной ставки вознаграждения. По итогам надзорной деятельности 88 субъектов микрокредитования лишены лицензии, в том числе 16 принудительно, – сказал Олжас Кизатов на площадке СЦК.

Регулятором разрабатываются законодательные поправки по установлению требований к системе управления рисками и корпоративному управлению в МФО по аналогии с банковским и страховым секторами с учетом особенностей микрофинансовой деятельности.



