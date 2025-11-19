Объем инвестиций, привлеченных на развитие Актюбинской области, вырос на 129%

Аким подчеркнул, что повышение инвестиционной привлекательности страны и поиск новых механизмов привлечения зарубежных финансовых ресурсов являются прямым поручением Главы государства.

По его словам, регион демонстрирует стабильную динамику роста: с начала текущего года привлечено 892 млрд тенге, что на 217 млрд тенге больше показателя аналогичного периода прошлого года (за 10 месяцев 2024 года — 674,4 млрд тенге).

В 2025 году в области уже введены восемь проектов общей стоимостью более 110 млрд тенге. Среди значимых инициатив — запуск крупного объекта в сфере возобновляемой энергетики.

— В качестве примера остановлюсь на крупном проекте в сфере возобновляемых источников энергии — ветровой электростанции мощностью 150 мегаватт, реализованной компанией ERG в Актюбинской области, — сообщил аким.

Одним из уникальных для Казахстана проектов стал запущенный по инициативе компании «KazFeltec» новый цех по глубокой переработке овечьей шерсти и выпуску на ее основе строительных материалов. Объем инвестиций составил 5,3 млрд тенге, мощность — 2,1 тысяч тонн продукции в год.

До конца 2025 года планируется реализация еще четырех проектов на сумму порядка 350 млрд тенге.

Глава региона отметил, что в ближайшие годы в области ожидается запуск ряда крупных промышленных объектов.

— Среди них заводы по производству карбамида, битума, цемента и другие крупные проекты, — сообщил Асхат Шахаров.

Для создания максимально комфортных условий для инвесторов в регионе расширена инфраструктурная поддержка. На базе Международного аэропорта имени Алии Молдагуловой утверждена специальная экономическая зона «Актобе» общей площадью 858 гектаров. Также создана индустриальная зона республиканского значения «Хромтау» площадью 150 гектаров, ориентированная на размещение новых производств.

Аким региона подчеркнул, что внедрение каждого инвестиционного проекта находится под его личным контролем.