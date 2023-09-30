В рамках официального визита в Берлин Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии с Канцлером Германии Олафом Шольцем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Во время своего выступления Глава государства также обратил внимание на необходимость эффективного взаимодействия в транспортно-транзитной сфере.

— Сегодня Центральноазиатский регион становится ключевым звеном глобальных перевозок, играя важную роль в качестве континентального моста по направлениям «Север — Юг», «Восток — Запад». Особое значение приобретает развитие Транскаспийского маршрута и его сопряжение со стратегией Global Gateway. В среднесрочной перспективе объем грузопотока по данному коридору может быть увеличен в пять раз. Для этого ведется планомерная работа. Приглашаем немецких партнеров принять активное участие в развитии Транскаспийского маршрута и портов Каспийского моря, а также совместном производстве транспортных судов и создании логистических центров, — подчеркнул Президент.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, казахстанские предприятия готовы восполнить дефицит на мировом рынке титана и других материалов.

Другим важным приоритетом для взаимодействия были названы сферы экологии и развитие «зеленой» экономики.

Глава государства выразил признательность немецкой стороне за открытие Офиса водородной дипломатии в Астане, охватывающего все страны региона.

Высокую оценку Президента также получила инициатива Правительства Германии «Зеленая Центральная Азия», которая является продолжением «Водной инициативы для Центральной Азии».

Полный текст выступления Президента Казахстана на саммите «С5+Германия» читайте здесь.