Объем бронирований авиабилетов из Китая в Казахстан вырос на более 80%

По сообщениям местных СМИ, в первой половине этого года число заказов на авиабилеты из Китая в Казахстан выросло на 86%, продажи билетов в Узбекистан выросли на 78%, а бронирование билетов в Таджикистан — на 48%, поездки в Кыргызстан увеличились более чем в два раза.

В последние месяцы Китай продолжает расширять международные авиалинии с Центральной Азией. В ближайшее время China Eastern Airlines планирует открыть новый маршрут «Шанхай — Алматы», а China Southern Airlines начнет полеты из Гуанчжоу в Алматы и Ташкент.

Напомним, что после введения безвизового режима между Китаем и Казахстаном, в 2024 году число туристов из КНР, посетивших РК, составило 655 тысяч человек, что на 78% больше по сравнению с 2023 годом.

В начале этого года Казахстан, одной из крупнейших туристических платформ Китая, назван «Самым перспективным развивающимся направлением 2025 года».