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    12:20, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Объем бронирований авиабилетов из Китая в Казахстан вырос на более 80%

    Спрос на бронирование авиабилетов из Китая в Казахстан в первой половине 2025 года подскочил на 86% по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период. Об этом свидетельствуют данные китайских туристических агентств, передает агентство Kazinform.

    бронирование авиабилетов, самолет, авиация
    Фото: freepik.com

    По сообщениям местных СМИ, в первой половине этого года число заказов на авиабилеты из Китая в Казахстан выросло на 86%, продажи билетов в Узбекистан выросли на 78%, а бронирование билетов в Таджикистан — на 48%, поездки в Кыргызстан увеличились более чем в два раза.

    В последние месяцы Китай продолжает расширять международные авиалинии с Центральной Азией. В ближайшее время China Eastern Airlines планирует открыть новый маршрут «Шанхай — Алматы», а China Southern Airlines начнет полеты из Гуанчжоу в Алматы и Ташкент.

    Напомним, что после введения безвизового режима между Китаем и Казахстаном, в 2024 году число туристов из КНР, посетивших РК, составило 655 тысяч человек, что на 78% больше по сравнению с 2023 годом.

    В начале этого года Казахстан, одной из крупнейших туристических платформ Китая, назван «Самым перспективным развивающимся направлением 2025 года».

    Теги:
    Туризм Казахстан Авиация Китай
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
    Автор
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